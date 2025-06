Alberto Costa convince tutti | anche Tudor? Potrebbe partire titolare anche in Juve Wydad ma in un ruolo diverso | le ultime novità

Alberto Costa sta conquistando tutti: anche Tudor lo conferma come titolare nella sfida decisiva contro il Wydad Casablanca, fondamentale per gli ottavi del Mondiale per Club. Con una crescita evidente e prestazioni sorprendenti, il giovane talento potrebbe anche approdare alla Juventus o al Wydad in ruoli diversi. Mentre l'attenzione si concentra sulla partita, le ultime novità promettono di rivoluzionare il suo futuro nel calcio internazionale. Alberto Costa è pronto a stupire ancora.

Alberto Costa convince tutti: anche Tudor lo conferma in vista del prossimo match della Juve. Tutti i dettagli. Contro il Wydad Casablanca, nella sfida importante per il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club, Igor Tudor sceglie di affidare la corsia destra a Alberto Costa, confermando la sua fiducia nel giovane esterno. Il classe 2003, reduce da una grande prestazione con la Juventus contro l’Al Ain, sarà nuovamente titolare per continuare a fare bene, come riportato da La Gazzetta dello Sport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa convince tutti: anche Tudor? Potrebbe partire titolare anche in Juve Wydad ma in un ruolo diverso: le ultime novitÃ

