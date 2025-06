Alberto Costa ancora dal primo minuto? Tudor ha preso questa decisione sul portoghese | novità verso Juve Wydad Casablanca

Alberto Costa si conferma ancora tra i titolari fin dal primo minuto, ma Tudor ha sorpreso tutti con una decisione sul portoghese. La sfida di oggi alle 18.00 a Philadelphia promette emozioni intense tra Juventus e Wydad Casablanca, nella seconda giornata del Mondiale per Club. RiuscirĂ questa scelta a fare la differenza? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa partita decisiva.

Alberto Costa ancora dal primo minuto? Tudor ha preso questa decisione sul portoghese: novitĂ verso la sfida in programma oggi tra Juve e Wydad. Manca sempre meno alla sfida in programma alle 18.00 italiane a Philadelphia tra la Juventus e il Wydad Casablanca, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di questo Mondiale per Club. Tudor salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto punterĂ ancora su Alberto Costa, pronto a partire ancora titolare dopo i due assist sfornati nella gara d’esordio contro l’ Al Ain. ToccherĂ ancora all’ex Vitoria Guimaraes. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com