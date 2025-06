Alberi da abbattere e piantumazioni

La Giunta Vesprini ha dato il via a un progetto di rinverdimento urbano che prevede la piantumazione di 25 nuove essenze arboree, per compensare gli abbattimenti necessari per garantire sicurezza e tutela pubblica. L'intervento interesserà piazzetta Pieri, l’area verde alle Canossiane e piazza San Giorgio, riportando colore e vita nelle zone più colpite. Un passo importante per ridefinire il volto della città e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La Giunta Vesprini ha approvato il progetto di piantumazione di 25 essenze arboree, che andranno a compensare gli abbattimenti che si sono verificati in questi anni per motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Ad essere interessate saranno piazzetta Pieri, l’area verde a sud delle Canossiane e piazza San Giorgio. In piazzetta Pieri è stato abbattuto un pino che si era inclinato e che rappresentava un pericolo mentre un altro è caduto durante il maltempo. Sarà quindi implementato il verde urbano con la piantumazione di 8 alberi tra corbezzolo, lentisco, albero di Giuda e fillirea e si procederà anche al posizionamento di circa 40 essenze tappezzanti mediterranee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberi da abbattere e piantumazioni

In questa notizia si parla di: alberi - piantumazioni - abbattere - piantumazione

Giardino Scaldasole a Milano, "22 alberi da abbattere", che in realtà sono 30, ecco il DOCUMENTO dell'Assessorato all'Ambiente e Verde che sbugiarda Elena Grandi che aveva dichiarato: "Tagliate 3 piante malate" - In un quartiere di Milano, si sollevano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell’Assessore Elena Grandi riguardo ai tagli degli alberi a Giardino Scaldasole.

Lungofiume, riparte il cantiere . Si lavora al muro dell’Autodromo . Il piano: altri 42 alberi da abbattere - Lungo il lungofiume, ripartono i lavori per il restauro del muro dell'autodromo, un intervento cruciale dopo le recenti alluvioni che hanno messo a dura prova questa struttura.

Forest for Rome a Via dei Colli Portuensi, la prima tappa della foresta urbana. Grazie al progetto Forest for Rome nasce un piccolo bosco nel Parco di Via I. Artom. Una parte del grande progetto del sindaco Roberto Gualtieri per la piantumazione di un mili Vai su Facebook

Alberi da abbattere e piantumazioni; Necessario l’abbattimento di 22 alberi malati; Dopo gli abbattimenti partono le piantumazioni: ecco dove saranno messi a dimora i nuovi alberi.

Alberi da abbattere e piantumazioni - La Giunta Vesprini ha approvato il progetto di piantumazione di 25 essenze arboree, che andranno a compensare gli abbattimenti ... Scrive msn.com

Clima: via libera bando Toscana per piantumazione alberi - essere finanziate piantumazioni integrate anche con altre azioni che abbiano lo scopo di abbattere le emissioni in atmosfera ... Come scrive ansa.it