Al via tra Calabria e Roma le riprese di La Buona Stella nuova serie Rai Fiction con Miriam Dalmazio Filippo Scicchitano e Francesco Arca

Le riprese di "La Buona Stella", la nuova serie Rai Fiction, sono ufficialmente partite tra Calabria e Roma, catturando il mondo tra spiagge selvagge e monti della Sila. Con un cast stellare e una direzione di Luca Brignone, questa produzione promette di affascinare con storie di riscatto e rinascita. Un mix avvincente di ambientazioni e emozioni che segna un nuovo capitolo per la fiction italiana. Resta sintonizzato per scoprire come questa serie saprà coinvolgere il pubblico.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di La Buona Stella, nuova serie tv italiana coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, diretta da Luca Brignone. Il progetto si sviluppa tra Crotone e Roma, valorizzando il suggestivo contrasto tra le atmosfere urbane della Capitale e i paesaggi naturali della Calabria, tra spiagge selvagge e montagne della Sila. La serie, tra le novità Rai Fiction 2025, esplora il tema del riscatto personale attraverso due protagonisti forti e fragili allo stesso tempo: Simone e Stella. Trama de La Buona Stella. Simone ha perso tutto: il sogno di diventare calciatore professionista, l'amore della moglie, la custodia della figlia e perfino la salute.

