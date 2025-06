Al via il tour Marco Negli Stadi 2025 da Lignano Sabbiadoro

Il countdown è ufficialmente partito: il tour Marco Negli Stadi 2025 di Marco Mengoni ha aperto le sue porte con un’elettrizzante data zero a Lignano Sabbiadoro, registrando il tutto esaurito. Un viaggio tra musica, emozioni e sorprese che toccherà le principali città italiane, coinvolgendo anche artisti straordinari come Sayf e Rkomi. Preparati, perché questa tournée promette di essere indimenticabile...

Milano, 22 giu. (askanews) – È iniziato ieri sera con la data zero di Lignano Sabbiadoro il tour Marco Negli Stadi 2025 di Marco Mengoni. Il concerto sold out ha dato il via al tour che ha registrato già il tutto esaurito anche per le date di Napoli (26 giugno), Bologna (5 luglio), Milano (13 luglio), Bari (20 luglio) e Messina (24 luglio). A sorprendere il pubblico, la performance di Sayf e Rkomi, saliti sul palco con Mengoni per cantare il singolo attualmente in rotazione Sto bene al mare, che li vede collaborare per la prima volta. Dopo il debutto a Lignano Sabbiadoro, Marco Mengoni proseguirà il suo tour negli stadi con lo show previsto a Napoli il 26 giugno (Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT) e a seguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio SOLD OUT), il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro – il 13 luglio SOLD OUT), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola – SOLD OUT) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT). 🔗 Leggi su Ildenaro.it