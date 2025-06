Al via Il corpo che crea | un ciclo di laboratori gratuiti per ragazzi e adulti

Arezzo si trasforma in un palcoscenico di creatività e scoperta con “Il corpo che crea”, un entusiasmante ciclo di laboratori gratuiti dedicati a ragazzi e adulti. A partire da martedì 24 giugno, questa iniziativa offre l’opportunità di esplorare discipline artistiche e performative, mettendo al centro l’espressione corporea e il movimento. Preparati a lasciarti coinvolgere: il tuo corpo è pronto a creare, e anche tu?

ARezzo, 22 giugno 2025 – A partire da martedì 24 giugno prende il via ad Arezzo "Il corpo che crea", un progetto gratuito pensato per offrire a ragazzi e adulti l'opportunità di sperimentare diverse discipline artistiche e performative, con un'attenzione particolare all'espressione corporea e al movimento. I laboratori, che si terranno presso gli spazi di Spazio Seme in via del Pantano 36, propongono un percorso esperienziale articolato su sei appuntamenti, ognuno dedicato a una pratica diversa: dal tessuto aereo alla voce e al canto, dal trapezio al cerchio aereo, passando per la contact improvisation e l'improvvisazione teatrale.

