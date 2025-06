Al via i lavori per riqualificare il ponte previsti disagi alla circolazione | quando

Al via i lavori di riqualificazione del ponte sulla SP 174, con possibili disagi per gli automobilisti. A partire dalla notte di martedì 24 giugno e proseguendo fino a mercoledì 25, dalle 21 alle 6 del mattino, si prevedono modifiche temporanee alla viabilità . I lavori sono necessari per migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada, ma è importante pianificare con anticipo gli spostamenti. Restate aggiornati per scoprire tutte le novità e alternative disponibili.

Lavori in corso e disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la SP 174, la strada provinciale Lazzate Meda. A partire dalla notte di martedì 24 e a procedere nella notte di mercoledì 25 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino è prevista una modifica temporanea alla viabilità .

