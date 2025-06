Al via i lavori di asfaltatura in via Caiò a Verona

Preparatevi a un miglioramento della viabilità a Verona! A partire da martedì 24 giugno 2025, via Caiò nella ottava circoscrizione sarà interessata dai lavori di asfaltatura, un intervento fondamentale per garantire sicurezza e qualità delle strade. La ripavimentazione, prevista in circa quattro o cinque giorni, renderà il traffico più fluido e sicuro. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e variazioni nel calendario dei lavori.

Partiranno martedì 24 giugno 2025 i lavori di asfaltatura in via Caiò, situata nell'ottava circoscrizione di Verona. L'intervento, programmato dal Comune per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, avrà una durata prevista di circa quattro o cinque giorni, salvo condizioni metereologiche.

