Al via i lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa

A Firenze, la prossima settimana, prenderanno il via importanti interventi sulla rete fognaria in via Porta Rossa. Un passo fondamentale per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete idrica cittadina, ma che comporterà alcune modifiche alla viabilità . Fino al 29 agosto, il tratto tra via dell’Arte della Lana e via Calzaioli sarà temporaneamente chiuso, con percorsi alternativi dedicati ai veicoli diretti in via Porta Rossa.

Firenze, 22 giugno 2025 – A Firenze prendono il via, dalla prossima settimana, alcuni lavori stradali. Uno dei principali riguarda la sostituzione della rete fognaria in via Porta Rossa, che inizieranno dal 25 giugno. I lavori dureranno mesi tanto che fino al 29 agosto sarĂ chiuso il tratto tra via dell’Arte della Lana e via Calzaioli. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via Porta Rossa nel tratto via dell’Arte della Lana-via Calimala: via dei Calzaioli-via dei Lamberti-via dell’Arte della Lana-via Porta Rossa. In via Senese poi la prossima settimana prenderĂ il via il restauro della facciata del complesso di San Gaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via i lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa

In questa notizia si parla di: porta - rossa - lavori - rete

Dugenta, stanziati 6,9 milioni per i lavori alla rete fognaria - Dugenta riceve un finanziamento record di 6,9 milioni di euro dalla Regione Campania per interventi sulla rete fognaria, un progetto atteso da anni che partirĂ nelle zones Tore e Germinesi.

Lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa e viale della Toscana, chiusura notturna in via Senese per l’allestimento di un cantiere edile: ecco i principali interventi in programma la prossima settimana. INFO: https://tinyurl.com/dyf3kyje #viabiliFI #IF Vai su X

Informiamo i cittadini del Comune di Pistoia che dalle ore 06.30 di giovedì 3 luglio, saranno realizzati lavori di impatto sulla nuova rete idrica nella zona di via Modenese. Tale intervento comporterà abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in Piazza Be Vai su Facebook

Al via i lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa; I cantieri della settimana a Firenze; Lavori in corso in città : i principali cantieri stradali in programma da lunedì 17 febbra.

Al via i lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa - Firenze, 22 giugno 2025 – A Firenze prendono il via, dalla prossima settimana, alcuni lavori stradali. Come scrive lanazione.it