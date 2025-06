Al Sisi | stop escalation israeliana

In un contesto di tensioni crescenti nel Medio Oriente, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi si erge come voce di pace, denunciando l'escalation israeliana contro l'Iran. La sua posizione forte e decisa invita alla riflessione su come la stabilità regionale possa essere preservata attraverso il dialogo e il rispetto reciproco. In un momento cruciale, Al Sisi chiede con fermezza un cessate il fuoco immediato e un ritorno alla diplomazia, auspicando un futuro di pace duratura.

0.47 Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha espresso il "totale rifiuto dell'Egitto dell'attuale escalation israeliana contro l'Iran", definendola una minaccia per la sicurezza e la stabilit√† dell'intero Medio Oriente. La dichiarazione √® arrivata durante una telefonata con il nuovo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, secondo quanto reso noto dal Cairo. Al Sisi ha inoltre chiesto "un cessate il fuoco immediato" e il ritorno a negoziati per una soluzione pacifica e sostenibile alla crisi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

