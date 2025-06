Al Quarticciolo la manifestazione per don Coluccia | Le tenebre non prevarranno

Al Quarticciolo si accenderà domani una manifestazione di speranza e solidarietà, con il titolo “Le tenebre non prevarranno”. Promossa dall’associazione Luce Sia, questa iniziativa rende omaggio a don Coluccia, figura di coraggio contro lo spaccio e l’ingiustizia. Un evento che ribadisce con forza il valore della luce nella lotta contro le tenebre dell’indifferenza e della violenza, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza.

"Le tenebre non prevarranno". È il titolo scelto per la manifestazione in programma domani, lunedì 23 giugno, al Quarticciolo, in solidarietà a don Coluccia. A convocarla è stata l'associazione Luce Sia, molto vicina al prete anti-spaccio, che con lui aveva organizzato anche una fiaccolata lo.

"Pietre e insulti contro don Antonio Coluccia al Quarticciolo" - In un quartiere segnato da sfide e difficoltà, il gesto di solidarietà nei confronti di don Antonio Coluccia si fa più forte che mai.

A Don Antonio Coluccia va tutta la mia solidarietà. Chi sfida la criminalità con coraggio e difende la legalità non deve mai sentirsi solo. Siamo al tuo fianco, sempre. Vai su Facebook

