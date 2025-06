Al negozio paga due bibite con 50 euro falsi | denunciata 25enne

Un episodio che desta sorpresa e preoccupazione nel cuore di Parma: una giovane donna straniera è stata denunciata dai Carabinieri per aver tentato di pagare due bibite con banconote false da 50 euro. La sua intempestiva azione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le verifiche. Scopriamo insieme come si sono svolti i fatti e quali sono stati gli sviluppi di questa vicenda.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 25enne straniera che, a conclusione degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuta la presunta responsabile di spendita di monete falsificate. L'episodio si è verificato nella.

