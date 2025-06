Al negozio paga due bibite con 50 euro falsi | denunciata 25enne

Una giovane donna di 25 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Parma per aver tentato di pagare due bibite con banconote false da 50 euro, un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l’onestà nel cuore della città. La sua condotta, ora sotto indagine, mette in evidenza quanto sia importante vigilare contro questi crimini. La vicenda prosegue con ulteriori accertamenti per fare chiarezza e tutelare i commercianti onesti.

