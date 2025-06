Al mare ma soprattutto in città Insieme a jeans pantaloni a vita alta e gonne midi Il costume intero senza spalline mette in mostra tutta la sua vocazione fashion

In un mix di stile e praticità, l’estate 2025 ci invita a riscoprire capi che uniscono funzionalità e fascino. Il costume intero senza spalline, versatile e sempre attuale, si conferma protagonista sia in spiaggia che in città, accompagnando look chic con jeans a vita alta o gonne midi. Un vero must-have che rende ogni outfit estivo irresistibile, sposando comodità e tendenza in modo impeccabile.

F unzionalità e versatilità. Non sono in fondo sempre queste le caratteristiche che si ricercano in un capo d’abbigliamento? In questa stagione calda, a coniugare istanze di praticità ed estetica è un item inaspettato eppure evergreen: il costume intero senza spalline. Outfit d’estate: 5 capi must-have per affrontarla con stile X Nell’ Estate 2025, infatti, lo swimsuit che copre la pancia si distingue per il design a fascia o lo scollo a cuore. A fare la differenza, inoltre, è il suo modo d’uso. Non più solo in spiaggia o in piscina: il costume intero senza spalline ora si trasforma in un top originale e fresco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al mare ma soprattutto in città. Insieme a jeans, pantaloni a vita alta e gonne midi. Il costume intero senza spalline mette in mostra tutta la sua vocazione fashion

In questa notizia si parla di: costume - intero - mare - soprattutto

Giulia De Lellis al mare col pancione: il look premaman con costume intero e ballerine a rete - Giulia De Lellis conquista il cuore di tutti con il suo look premaman: costume intero e ballerine a rete, un mix di stile e comfort che celebra la bellezza della gravidanza.

Total black... anche in spiaggia? Yes please!? Chi ha detto che il nero è solo da sera? In riva al mare o a bordo piscina è super chic, facile da abbinare e perfetto per un look che non passa inosservato.? Costume intero con dettaglio ad anello >> https://bit.l Vai su Facebook

Doppia personalità. Il costume intero senza spalline si indossa come top nell’Estate 2025; Il costume intero bianco di Miriam Leone è la scelta chic e versatile al mare come in città; Martina Colombari, primi tuffi a Palma di Maiorca.

Questo costume da bagno lusinghiero piacerà a tutti quest'estate - Nessun limite da rispettare o taglia da indovinare: il costume intero, soprattutto nella sua versione nera, si ... Lo riporta msn.com

Costumi da bagno su Amazon, i modelli più interessanti del 2025 - Sono questi i costumi che vale la pena acquistare adesso, che hanno ricevuto recensioni entusiastiche dagli utenti del web ... Riporta cosmopolitan.com