Al Jazeera ' tre crateri nel sito iraniano di Fordow'

Le immagini satellitari di Al Jazeera rivelano tre enormi crateri nel sito di Fordow, in Iran, presumibilmente il risultato di un attacco con bombe penetranti condotto dagli aerei americani B-2. I luoghi di impatto sono ora inaccessibili e il sistema di difesa aerea, completamente distrutto, testimonia la portata di questa operazione militare. Questa azione segna un brusco Cambio di scenario nella regione.

Immagini satellitari ottenute e pubblicate dal Jazeera mostrano tre vasti crateri nel sito iraniano di Fordow bombardato dai B-2 americani, luoghi probabili di impatto delle bombe usate per penetrare nei tunnel. I punti di accesso agli stessi sono "completamente ostruiti". Il sistema di difesa aerea è stato "distrutto".

