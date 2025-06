Al-Hilal Inzaghi | Mercato? Ci guardiamo intorno e anche in Italia…

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico dell'Al-Hilal, ha parlato degli obiettivi di mercato del club arabo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Al-Hilal, Inzaghi: “Mercato? Ci guardiamo intorno e anche in Italia…”

In questa notizia si parla di: hilal - inzaghi - mercato - guardiamo

Inzaghi, quant'è difficile il mercato in Arabia: da Barella e Bastoni a Theo Hernandez, tutti i no all'Al-Hilal - Il mercato in Arabia si rivela un vero labirinto di sfide, con numerosi ostacoli e rifiuti, tra cui i diversi no ricevuti da Barella, Bastoni e Theo Hernandez all'Al Hilal.

Inzaghi è il passato, basta. Guardiamo al presente perché se non si interviene con decisione sul mercato la stagione sarà ancora più drammatica e più tragica del mese di maggio. Vai su X

HERE WE GO! Simone Inzaghi ha accettato di firmare per l'Al Hilal come nuovo allenatore Inzaghi lascerà l'Inter dopo quattro anni al club, con un nuovo ciclo che inizierà con giovani giocatori. L'accordo tra Inzaghi e l'Al Hilal prevede un contratto trienn Vai su Facebook

Al-Hilal, spesa in Italia? Inzaghi criptico: Guardiamo lì, ma anche in altri Paesi...; Inzaghi, tutto in 48 ore: l'Inter aspetta il sì, ma il tecnico è tentato dall'Al Hilal; Al Hilal, Inzaghi avvisa: Per il mercato guardiamo anche in Italia.

Al-Hilal, Inzaghi: "Obiettivi in Serie A? La società si sta guardando intorno" - Hilal Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Salisburgo soffermandosi anche sulle voci di mercato che vorrebbero il club saudita interessat ... Lo riporta msn.com

Calciomercato Lazio | Tavares verso l'Al-Hilal? Inzaghi: "Stiamo guardando..." - Hilal, Simone Inzaghi ha iniziato il Mondiale per Club e a studiare il mercato per la prossima stagione. Riporta lalaziosiamonoi.it