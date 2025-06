Al Bano si lamenta al Tg1 dalla Russia | Per la Tv italiana qua è pieno di bombe tu le vedi? La risposta della giornalista – Il video

Al Bano, protagonista di una polemica al TG1 dalla Russia, si schiera con convinzione nel concerto «per la pace» a San Pietroburgo, suscitando reazioni e dibattiti. La sua scelta di partecipare, volta a promuovere un messaggio di speranza, si scontra però con le tensioni di un conflitto ancora aperto. Ma tra le parole del cantante e le risposte della giornalista, emerge un quadro complesso che invita a riflettere...

Al Bano ha partecipato con convinzione al concerto «per la pace», secondo lui, che si è tenuto a San Pietroburgo in occasione del Forum economico internazionale. Una scelta mirata a portare un messaggio di pace, ha ribadito in più occasioni il cantante, che non teme le polemiche e le accuse di «essere un amico di Vladimir Putin ». Dell’invasione russa in Ucraina però non deve essergli tutto chiarissimo. Almeno stando a sentire le sue parole raccolte dal Tg1, dove innanzitutto ribadisce di non essere andato in Russia per i soldi, ma di essere voluto andare per vedere con i suoi occhi quel che succede. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bano - lamenta - russia - italiana

Francesca Melandri: "Dalla campagna italiana di Russia all’invasione di Putin in Ucraina: ritroviamo il senso di responsabilità" - Francesca Melandri, con il suo ultimo romanzo "Piedi freddi", ci invita a riflettere sul senso di responsabilità tra passato e presente, dalla campagna italiana di Russia all’invasione dell’Ucraina.

Al Bano si lamenta al Tg1 dalla Russia: «Per la Tv italiana qua è pieno di bombe, tu le vedi?». La risposta della giornalista – Il video Vai su X

Chiedere di #sanremo ad #albano significa mettere le mani su una ferita ancora aperta. Il #cantante non perdona gli ultimi direttori artistici che non l'hanno richiamato in gara e torna all'attacco: «Dicono che ho la 'sanremite' ed è vero. Ci tenevo a tornare al Fe Vai su Facebook

Al Bano si lamenta al Tg1 dalla Russia: «Per la Tv italiana qua è pieno di bombe, tu le vedi?». La risposta della giornalista - Il video; Al Bano contro il reddito di cittadinanza: «Non trovo più manodopera per le mie aziende»; Sembra che qua sia bombe e cannoni da tutte le parti A te risulta? No ma non è qui la guerra… | il botta e risposta tra Al Bano e la giornalista del Tg1 in Russia è virale.

Al Bano in concerto in Russia, la risposta sulla guerra fa discutere: il video - Una risposta di Al Bano al Tg1 sulla guerra tra Russia e Ucraina ha generato un certo imbarazzo. Lo riporta msn.com

“Vede cadere bombe?”, Al Bano corretto dalla giornalista Rai: “Ma la guerra non è in Russia” - Ancora polemiche per Al Bano che ha cantato, lo scorso 20 giugno, in Russia e al Tg1 cercava di spiegare che non cadevano bombe come raccontavano le tv ... Da fanpage.it