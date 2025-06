Al Bano Carrisi canta Felicità in Russia Romina Power si dissocia

Il talento di Al Bano Carrisi ancora conquista il pubblico internazionale, ma l’ultima performance in Russia ha acceso polemiche: la cantante si dissocia dalla sua interpretazione di “Felicità”. Venerdì 20 giugno, sul palco di San Pietroburgo, l’artista ha incantato con una voce senza tempo, mentre Romina Power prende le distanze. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le reazioni più recenti. Continua a leggere su Perizona.it.

Venerdì 20 giugno Al Bano Carrisi si è esibito a San Pietroburgo, in Russia, insieme ad Iva Zanicchi. Un concerto . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Al Bano Carrisi canta “Felicità” in Russia, Romina Power si dissocia

In questa notizia si parla di: bano - carrisi - russia - canta

“Lui gliel’aveva chiesto”. Al Bano e Jasmine Carrisi, indiscrezioni su rapporti tesi per la scelta della figlia - Emergono dettagli inaspettati sui rapporti tra Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, con tensioni recenti legate a una decisione presa dalla ragazza.

In meno di 24 ore Albano Carrisi è riuscito nell’impresa all’apparenza impossibile di fare e farci fare due figuracce planetarie. Prima si è presentato al festival di San Pietroburgo a baciare la pantofola di Putin salendo sul palco e cantando come se nulla fosse “ Vai su Facebook

Ecco perché canterò in Russia con Iva Zanicchi. Al Bano spegne le polemiche; Al Bano in Russia 2 anni dopo le critiche a Pupo, lui si difende a La Volta Buona; Russia, Al Bano Carrisi: Mi hanno chiamato per cantare sulla Piazza Rossa, si festeggerà la pace | .it.

Al Bano nel caos dopo il concerto in Russia: lo scivolone al Tg1 e la strigliata di Romina Power - Al Bano finisce al centro delle polemiche dopo il concerto a San Pietroburgo: interviene anche l'ex moglie Romina Power. Scrive libero.it

Gaffe di Al Bano sulle bombe in Russia nell'intervista al Tg1, giornalista lo corregge: "La guerra non è qui" - Leggi ... Segnala informazione.it