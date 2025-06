Un momento di paura ha scosso il mondo del nuoto quando Federica Pellegrini, durante gli Europei in vasca corta di Eindhoven, ha avuto un malore improvviso. Soccorsa prontamente dai presenti, l’ex campionessa ha dimostrato ancora una volta la sua forza e resilienza. Seppur sembrasse un segnale d’allarme, si è trattato di un episodio isolato che nulla toglie alla sua determinazione e passione per lo sport.

Aiuto, non respiro! Paura tremenda per Federica Pellegrini Soccorsa subito dai presenti"> La ex campionessa di nuoto ha vissuto un momento complicato ma è stata prontamente soccorsa da chi le stava accanto. Quello che a molti era sembrato un campanello d’allarme, fu in realtà un episodio isolato. Federica Pellegrini, in occasione degli Europei in vasca corta di Eindhoven, fu costretta a rinunciare alla batteria dei 400 stile libero a causa di un lieve malore. La campionessa, però, già nel pomeriggio era pronta a rientrare in vasca per la staffetta 4×50 mista, dimostrando di aver superato il momento critico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com