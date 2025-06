Aiuti alla montagna Valtellina e Lario | arrivano fondi per i rifugi

Un entusiasmante impulso per le meraviglie montane della Lombardia: con oltre 17 milioni di euro destinati ai rifugi della Valtellina e del Lario, il Bando Rifugi 2024 si conferma un grande successo. Durante la fase di candidatura, sono giunte ben 115 richieste, di cui 108 approvate, testimonianza di un forte interesse e di un concreto sostegno alla valorizzazione delle nostre montagne. L’assessore regionale a Enti locali e Montagna ha commentato: ...

Oltre 17 milioni di euro a sostegno dei rifugi della Lombardia. Il Bando Rifugi 2024 è stato un grande successo come dimostra il fatto che, nel periodo di presentazione delle domande (10 luglio 2024 – 29 novembre 2024), sono state presentate ben 115 istanze, di cui 108 valutate positivamente, per un contributo complessivo validato di ben 17,20 milioni di euro. Numeri eccezionali per l’assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori. La misura finanzia con 5 milioni di euro a fondo perduto a valere sul Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilitĂ , dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici, e interventi ad essi complementari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aiuti alla montagna. Valtellina e Lario: arrivano fondi per i rifugi

