Aiea | radiazioni normali dopo raid Usa

Dopo gli attacchi sui siti nucleari iraniani, l'Aiea rassicura: al momento, non si registrano aumenti di radiazioni all'esterno. Questa notizia offre un barlume di speranza in un contesto di tensione internazionale, mentre l'Agenzia promette di aggiornare con ulteriori valutazioni. La comunità globale resta in attesa di sviluppi, sperando che la situazione rimanga sotto controllo e che la stabilità possa essere preservata.

8.15 "In seguito agli attacchi su tre siti nucleari in Iran - incluso quello di Fordow - l'Aiea è in grado di confermare che al momento non sono stati segnalati aumenti dei livelli di radiazioni all'esterno dei siti". Lo scrive l'Agenzia internazionale per l'energia atomica su X. Aiea "fornirà ulteriori valutazioni sulla situazione in Iran non appena saranno disponibili nuove informazioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

