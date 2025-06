Aiea nessun aumento radiazioni in siti colpiti da Usa

L'Aiea rassicura: dopo gli attacchi ai tre siti nucleari iraniani, tra cui Fordow, non sono stati rilevati aumenti di radiazioni all'esterno. La comunità internazionale resta vigile, ma al momento la situazione appare sotto controllo. L'agenzia continuerà a monitorare attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti non appena disponibili nuove informazioni. La trasparenza e la collaborazione rimangono pilastri fondamentali per garantire la sicurezza globale in queste delicate circostanze.

"In seguito agli attacchi su tre siti nucleari in Iran - incluso quello di Fordow - l' Aiea è in grado di confermare che al momento non sono stati segnalati aumenti dei livelli di radiazioni all'esterno dei siti. Aiea fornirà ulteriori valutazioni sulla situazione in Iran non appena saranno disponibili nuove informazioni". Lo scrive l' Agenzia internazionale per l'energia atomica su X.

