Aguerd torna nei radar della Roma | contatti con il West Ham Massara riflette

Nayef Aguerd torna nei pensieri della Roma. Centrale mancino, dominante nel gioco aereo e d'esperienza internazionale, era giĂ un pallino di JosĂ© Mourinho che lo aveva segnalato ai tempi del Rennes, prima che il West Ham lo acquistasse per 35 milioni. Ora il difensore marocchino, reduce da un prestito alla Real Sociedad, è nuovamente sul mercato: il club inglese sembra infatti pronto a cederlo a due anni dalla scadenza del contratto. Con Ghisolfi i primi contatti, ma Massara frena. Il ds uscente Ghisolfi aveva giĂ avuto contatti con lo staff del giocatore per sondare la disponibilitĂ a trasferirsi in Serie A.