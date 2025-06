Agropoli Pesce all’attacco | Scempio ambientale al Lido Azzurro errore annunciato

Un duro scontro scuote Agropoli, dove il consigliere Raffaele Pesce denuncia un presunto scempio ambientale al Lido Azzurro. In un appassionato post sui social, Pesce smaschera quella che definisce una "barriera antierosione" apparentemente innocua, ma che in realtà nasconderebbe un progetto di porticciolo dannoso per l’ambiente e il territorio. La questione divide la comunità : tra interessi e tutela, il futuro di Agropoli si gioca su questa intricata vicenda.

In questa notizia si parla di: agropoli - pesce - attacco - scempio

