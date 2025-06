Agrigento capitale della cultura celebra la musica | Mario Biondi riscalda la Valle dei Templi

Agrigento, capitale della cultura, si anima con un evento unico: la trentunesima Festa della Musica nella suggestiva Valle dei Templi. Il cantautore Mario Biondi, con la sua voce soul, ha riscaldato il cuore dell’antica città , accompagnato dall’orchestra sinfonica Jazz. Un’esibizione che ha unito storia, musica e emozioni, celebrando il potere universale delle note. La magia di questo momento resterà impressa nella memoria di tutti i presenti, testimoniando la forza della cultura.

Nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento si è celebrata la trentunesima edizione de “La festa della musica” la manifestazione promossa dal ministero della Cultura e che ha avuto come testimonial il cantautore catanese Mario Biondi, accompagnato dall’orchestra sinfonica Jazz. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Agrigento capitale della cultura celebra la musica: Mario Biondi riscalda la Valle dei Templi

