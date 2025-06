Aggressione in ambulatorio a Pra’ coltello alla gola per una medicazione rimandata Uil | Si rafforzi sicurezza

Un grave episodio di violenza si è verificato in un ambulatorio a Pra, dove un paziente ha aggredito con un coltello alla gola un medico, esasperato dal rinvio di una medicazione. La sicurezza del personale sanitario deve essere prioritaria: si rafforzi immediatamente l’attenzione e le misure di protezione, per garantire ambienti di lavoro sicuri e dignitosi per chi si dedica alla cura degli altri.

Ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario: il paziente ha dato in escandescenze una volta appreso che la prestazione non poteva essere effettuata.

