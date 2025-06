Aggredisce prima la guardia giurata e poi i poliziotti dopo la rapina al supermercato | arrestato 50enne

Una scena di tensione ha sconvolto ieri sera il quartiere: un uomo, dopo aver aggredito prima la guardia giurata e poi i poliziotti intervenuti, è stato infine catturato. La Polizia ha arrestato un 50enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile di rapina impropria al supermercato Esselunga di via Verdi. Un intervento tempestivo e decisivo che dimostra come la sicurezza sia una priorità assoluta per le nostre forze dell’ordine.

La Polizia ha arrestato un pluripregiudicato, gravemente indiziato del reato di rapina impropria. Intorno alle 20:30 di ieri, un equipaggio impegnato nell'attività di controllo del territorio, è intervenuto, su disposizione della sala operativa, presso il supermercato Esselunga di via Verdi a.

