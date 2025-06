Aggredisce prima la guardia giurata e poi i poliziotti dopo la rapina al supermercato | arrestato 50enne

In un episodio di violenza che ha sconvolto la tranquillità quotidiana, un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito prima la guardia giurata e poi i poliziotti intervenuti dopo aver messo a segno una rapina al supermercato Esselunga di via Verdi. La pronta reazione della Polizia ha portato all’arresto del pluripregiudicato, dimostrando che la sicurezza e la giustizia non possono essere compromise.

La Polizia ha arrestato un pluripregiudicato, gravemente indiziato del reato di rapina impropria. Intorno alle 20:30 di ieri, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, è intervenuto, su disposizione della sala operativa, presso il supermercato Esselunga di via Verdi a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Aggredisce prima la guardia giurata e poi i poliziotti dopo la rapina al supermercato: arrestato 50enne

