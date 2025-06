Aggredisce l’ex compagna e la figlia 17enne | arrestato per tentato omicidio

In un episodio che ha sconvolto la comunità di Nettuno, un uomo di 43 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per tentato omicidio e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna e della figlia 17enne. La vicenda, ancora sotto indagine, evidenzia la drammatica escalation di violenza domestica che purtroppo coinvolge molte famiglie italiane. La sicurezza e la tutela delle vittime restano prioritarie in casi come questi.

Tentato omicidio e lesioni personali: sono questi i reati per i quali è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri di Nettuno un uomo di 43 anni. Secondo quanto ricostruito l’uomo, che da qualche giorno non viveva più in casa con la ex compagna, si è presentato presso l’abitazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Aggredisce l’ex compagna e la figlia 17enne: arrestato per tentato omicidio

In questa notizia si parla di: compagna - arrestato - tentato - omicidio

Spinge la compagna in un corso d’acqua facendola precipitare per 6 metri: arrestato per tentato omicidio - Un grave episodio di violenza è avvenuto domenica scorsa a Como, dove un 25enne ha spinto la compagna in un corso d'acqua, facendola precipitare per sei metri.

Terracina: 32enne arrestato per tentato omicidio e stalking dell'ex compagna Un 32enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato in flagranza per atti persecutori e tentato omicidio dopo aver inseguito e speronato l’auto della sua ex compagna. L’uomo Vai su Facebook

Nettuno – Aggredisce la ex compagna e la figlia, arrestato per tentato omicidio; Calci e pugni per ogni “like” ricevuto. Fidanzato arrestato per tentato omicidio; In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio.

Calci e pugni per ogni “like” ricevuto. Fidanzato arrestato per tentato omicidio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Picchia la compagna, un colpo per ogni 'like', arrestato 39enne - Guidonia Montecelio, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uo ... Lo riporta ansa.it