Il mondo di Affari Tuoi piange la scomparsa di Harley Zuriatti, una figura amata e ricordata con affetto da tutti. A soli 29 anni, una vita spezzata dall’agghiacciante tumore, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di colleghi, amici e fan. Amadeus, colpito dal dolore, ha voluto rendere omaggio alla sua memoria, testimoniando il profondo legame che li univa. La perdita di Harley ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di valorizzare ogni attimo.

Un lutto ha colpito Affari Tuoi: è morta a soli 29 anni Harley Zuriatti, friulana, storica pacchista del programma ora condotto da Stefano De Martino su Rai 1. A portarla via, un tumore. E anche Amadeus, commosso, ha voluto ricordarla e omaggiarla, con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Harley era arrivata nello studio di Affari Tuoi proprio all'epoca della conduzione di Amadeus, giocando insieme al compagno Andrea. In quell’occasione aveva raccontato la sua lotta contro la malattia e l’amore che la univa al futuro marito, con cui si sarebbe sposata poco dopo. Durante la trasmissione, Harley aveva conquistato il pubblico di Rai 1 con il suo coraggio e la sua dolcezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, morta Harley Zuriatti: "Non dimentico", il dolore di Amadeus

