Affari Tuoi il dramma di Valentina | zero o 300mila euro? Come va a finire

In una serata di suspense e emozioni, Valentina dall'Umbria si confronta con il suo destino su Affari Tuoi, tra sogni di 300mila euro e il rischio di lasciarli sfuggire. La sua avventura, accompagnata dall'amore di Matteo, tiene gli spettatori col fiato sospeso, dimostrando ancora una volta come il gioco possa cambiare tutto in un istante. Ma come finirà questa storia? Scopriamolo insieme.

Eccoci ancora qui, ancora una volta ad Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il game show dei pacchi e del Dottore in onda ogni sera su Rai 1. E ogni sera gli ascolti sono da vertigine. La puntata in questione è quella di sabato 21 giugno, la protagonista chiamata a misurarsi con la sorte viene dall'Umbria: è Valentina, titolare di un negozio di abbigliamento. Ad accompagnarla in questa sfida con il destino c'è il suo fidanzato Matteo, seduto al suo fianco mentre lei tiene stretto il pacco numero 19. La loro storia inizia già con una nota romantica (e un po' ironica): "Già ci conoscevamo, poi a una cena è scattata la scintilla" racconta lui.

