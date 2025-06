Affamati e ammazzati nella trappola Ghf Disperazione a Gaza

In un angolo di Gaza, la disperazione si trasforma in tragedia: pazienti feriti mentre cercano solo un pasto, vittime di una guerra che avvolge ogni speranza. La situazione nella regione √® ormai un simbolo dell‚Äôestremo tollerabile oltre il quale si cela l‚Äôumanit√† perduta. √ą un appello a riflettere e agire, perch√© questa crisi non pu√≤ essere ignorata: il mondo deve intervenire prima che sia troppo tardi.

La «grande maggioranza» dei pazienti giunti all'ospedale da campo della Croce rossa a Rafah è stata ferita mentre cercava cibo. Il gruppo internazionale ha dichiarato che è così da quando

