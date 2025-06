Affamati e ammazzati nella trappola Ghf Disperazione a Gaza

In un contesto di disperazione estrema a Gaza, le vittime della crisi umanitaria si moltiplicano, spesso mentre cercano soltanto di sopravvivere. La storia delle persone ferite nel tentativo di trovare cibo rivela il dramma silenzioso di una popolazione intrappolata tra fame e violenza. Un quadro agghiacciante che invita alla riflessione e all’azione per portare aiuto e speranza in questa terra martoriata.

La «grande maggioranza» dei pazienti giunti all’ospedale da campo della Croce rossa a Rafah è stata ferita mentre cercava cibo. Il gruppo internazionale ha dichiarato che è così da quando . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Affamati e ammazzati nella trappola Ghf. Disperazione a Gaza

In questa notizia si parla di: affamati - ammazzati - trappola - disperazione

Affamati e ammazzati nella trappola Ghf. Disperazione a Gaza - In un angolo di Gaza, la disperazione si trasforma in tragedia: pazienti feriti mentre cercano solo un pasto, vittime di una guerra che avvolge ogni speranza.

Affamati e ammazzati nella trappola Ghf. Disperazione a Gaza Nella Striscia l’esercito spara ancora sulla folla in fila per il cibo In Cisgiordania non si fermano le demolizioni e le deportazioni @Aeliana_Riva Vai su X

Affamati e ammazzati nella trappola Ghf. Disperazione a Gaza; Edizione il manifesto del 22.06.2025; Un sacco di farina o la vita, la trappola mortale di Gaza.

Affamati e ammazzati nella trappola Ghf. Disperazione a Gaza - Palestina (Internazionale) La «grande maggioranza» dei pazienti giunti all’ospedale da campo della Croce rossa a Rafah è stata ferita mentre cercava cibo. Segnala ilmanifesto.it