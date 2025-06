AEW | Kota Ibushi is back nuovo capitolo nella rivalità Omega–Okada

Kota Ibushi è tornato in grande stile nell’universo AEW, riaccendendo la rivalità epica con Kazuchika Okada e aprendo un nuovo capitolo nel duello contro Kenny Omega. La sua sorprendente entrata a Collision ha fatto tremare gli spettatori, lasciando presagire una battaglia che promette fuoco e passione. Ma cosa riserverà il futuro per questa rivalità infuocata? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Kota Ibushi è ufficialmente tornato in AEW. L’ex campione IWGP ha fatto il suo ritorno a sorpresa nella puntata di AEW Collision del 21 giugno, intervenendo in aiuto di Kenny Omega e Mark Briscoe nella loro lotta contro la Don Callis Family. Ibushi è entrato nel ring senza esitazioni, puntando subito Josh Alexander e atterrandolo. Subito dopo, ha avuto uno scambio di colpi durissimo con Kazuchika Okada, lasciando presagire uno scontro epico tra i due. È stato un momento intenso, fisico e capace di infiammare immediatamente il pubblico. HE'S BACK! THE OTHER HALF OF "THE GOLDEN LOVERS" @IBUSHIKOTA IS HERE! Watch #AEWCollision LIVE on TNT & MAX pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net