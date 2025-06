AEW | I JetSpeed superano I Gates of Agony in un match ad alta velocità a Collision

Nel mondo della wrestling, l’ultimo episodio di AEW Collision ha regalato uno spettacolo indimenticabile. I JetSpeed, "The Jet" Kevin Knight e "Speedball" Mike Bailey, hanno affrontato i temibili Gates of Agony in un match ad alta velocità e pura adrenalina, con Ricochet che commentava dall'angolo. La sfida è stata epica, culminando in una vittoria sorprendente. Ma come si sono svolti i momenti chiave di questa battaglia mozzafiato? Scopriamolo insieme.

Nell’ultimo episodio di AEW Collision, l’azione è stata incandescente e tra i match che hanno lasciato il segno c’è sicuramente il tag team match che ha visto I JetSpeed ( “The Jet” Kevin Knight e “Speedball” Mike Bailey ) affrontare i temibili Gates of Agony ( Toa Liona e Bishop Kaun ) con Ricochet al tavolo di commento. Il match si apre con Mike Bailey e Toa Liona sul ring. Liona parte subito aggressivo e chiude Speedball all’angolo colpendolo con una raffica di colpi durissimi. Ma Bailey reagisce, riesce a liberarsi e dà il tag a Kevin Knight, che prende il controllo della situazione: manda Liona fuori dal ring e rifila a Kaun una violenta Backbreaker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: I JetSpeed superano I Gates of Agony in un match ad alta velocità a Collision

