AEW | I Death Rider senza pietà Moxley stende Fox e provoca Page

Nell’ultima emozionante puntata di AEW Collision, Jon Moxley si presenta con la sua ferocia inarrestabile, affrontando AR Fox in un duello senza cintura di mezzo. La battaglia si infiamma tra mosse rapide e colpi brutali, culminando con un'azione che lascia il pubblico senza fiato. Ma è il finale a sorprendere davvero: il Death Rider sferra un colpo deciso su Fox, scatenando una reazione che cambierà le sorti del match e provocando l’intervento di Page.

Nel corso dell’ultima puntata di AEW Collision, il campione mondiale Jon Moxley è tornato sul ring per affrontare AR Fox in un match non titolato. La sfida si apre con Fox che parte all’attacco, cercando di sorprendere il campione con la sua velocità e atletismo, ma viene brutalmente intercettato da un destro secco mentre si lancia dal paletto. Moxley prende subito il controllo, trascinando Fox alle corde per una raffica di colpi, poi lo manda fuori dal ring per continuare l’assalto con la sua consueta aggressività, prima di riportarlo tra le corde. The AEW World Champion @JonMoxley FLOORED @ARealFoxx! Watch #AEWCollision LIVE on TNT & MAX pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: I Death Rider senza pietà, Moxley stende Fox e provoca Page

In questa notizia si parla di: moxley - death - rider - pietà

Tilda Swinton protagonista per David Lowery di Death In Her Hands - Tilda Swinton è la protagonista del nuovo film di David Lowery, "Death In Her Hands". Dopo il successo di "Sir Gawain e il Cavaliere Verde", il regista si cimenta in un intrigante whodunnit psicologico ultraterreno, promettendo un'esperienza avvincente e ricca di suspense.

Death Stranding 2: On The Beach ricorda un po’ Metal Gear Solid 5, ammette Hideo Kojima - Hideo Kojima, durante un’intervista su Death Stranding 2: On The Beach, ha ammesso che il nuovo capitolo mantiene un tocco familiare per i fan di Metal Gear Solid 5.