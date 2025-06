AEW | Due regine un solo trono Toni Storm prepara la guerra contro Mercedes Moné

rivale: una battaglia epica tra due regine del ring, con un solo trono in palio. La tensione cresce e il prossimo capitolo promette fuoco e passione. Chi conquisterà la vetta? Rimanete sintonizzati per scoprire quale delle due uscirà vincitrice da questa lotta senza esclusione di colpi.

Nell'ultimo episodio di AEW Collision, abbiamo assistito a un momento chiave nella rivalità tra due delle più grandi stelle del wrestling femminile mondiale. Dopo che Mercedes Moné è stata attaccata a sorpresa da Toni Storm subito dopo aver conquistato il CMLL World Women's Championship durante Grand Slam: Mexico, la AEW Women's World Champion "Timeless" Toni Storm ha rotto il silenzio, lanciando un messaggio chiarissimo alla sua futura sfidante in vista di All In: Texas. After taking out TBS Champion Mercedes Moné at #AEWGrandSlamMexico, we'll hear from AEW Women's World Champion "Timeless" Toni Storm! Watch #AEWCollision LIVE on TNT & MAX pic.