AEW | Bandido brilla Adam Cole cade gli heel vincono ma non la fanno franca

Una performance mozzafiato, dimostrando che l'imprevedibilità è il vero motore dell'AEW Collision. Con un pubblico in delirio, la serata si infiamma tra colpi di scena, alleanze tradite e vittorie sorprendenti. La sfida tra i migliori del wrestling ha regalato emozioni indimenticabili, confermando ancora una volta che nel ring nulla è scritto e ogni evento può cambiare le sorti di questa spettacolare stagione.

Serata esplosiva a AEW Collision con un All Star 8-Man Tag Team Match che ha infiammato il pubblico. Da una parte il team composto da Paragon, Daniel Garcia e il campione del mondo ROH Bandido; dall’altra, un’alleanza letale formata da FTR e dalla Don Callis Family’s ProtoShita, ovvero “The Protostar” Kyle Fletcher e “The Alpha” Konosuke Takeshita. Il match si apre con Harwood e Bandido sul ring, ma è Takeshita a sorprendere tutti con un attacco alle spalle su Bandido, dando a Harwood il vantaggio iniziale con una serie di colpi all’angolo. Dopo una breve offensiva, Bandido reagisce con un Dropkick e porta Harwood all’angolo con una potente Chop. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Bandido brilla, Adam Cole cade, gli heel vincono ma non la fanno franca

In questa notizia si parla di: bandido - brilla - adam - cole

AEW: Adam Cole difende il titolo TNT, ma subisce un’aggressione a sorpresa - Durante l’episodio del 28 maggio di AEW Dynamite, Adam Cole ha difeso con successo il suo titolo TNT contro Kyle Fletcher, ma l'incontro è stato scosso da un’inaspettata aggressione a sorpresa.

Adam Cole Wins TNT Championship After Defeating Daniel Garcia At AEW Dynasty - Bandido was able to best Chris Jericho to capture the ROH World Championship in the match prior. Lo riporta si.com

Adam Cole Wins TNT Championship After Defeating Daniel Garcia At AEW Dynasty - Adam Cole has won his first AEW Championship since he took home the inaugural Owen Hart Cup back in 2022. Come scrive msn.com