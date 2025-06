Aeroporto l' hangar della manutenzione sarà ingrandito | Alba Technics investe sul Ridolfi

Lunedì partono i lavori di ampliamento dell'hangar della manutenzione dell'aeroporto di Sar224, un progetto strategico di Alba Technics che investe sul rilancio del Ridolfi. La ristrutturazione, con un investimento considerevole, trasformerà la struttura per ospitare interamente gli aeromobili, rafforzando così l'occupazione e la competitività del settore aeronautico locale. Un passo deciso verso un futuro più grande e innovativo.

Partono lunedì i lavori all' hangar ex Ferruzzi dato in concessione ad Alba Technics per sviluppare le attività di manutenzione degli aeromobili. Con un investimento consistente della società veneta, la struttura verrà ampliata in grandezza e in altezza per ricoverare tutto l'aereo in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it