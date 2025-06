Aeroporti italiani presi d’assalto da 19 milioni di stranieri in estate

meta, affascinante e ricca di storia. Questa estate, gli aeroporti italiani hanno registrato un flusso senza precedenti di 19 milioni di stranieri, sottolineando il ruolo centrale del nostro paese nel panorama turistico internazionale. Un dato che non solo testimonia il successo della ripresa post-pandemia, ma anche l’attrattiva unica dell’Italia, pronta a sorprendere e incantare ogni visitatore.

Secondo i dati diffusi da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – in Italia questa estate è previsto l’arrivo di quasi 19 milioni di passeggeri aeroportuali stranieri, a cui si sommano oltre 8 milioni di arrivi interni, per un totale di 27 milioni di turisti che, tra giugno e settembre, transiteranno nei principali aeroporti italiani. Si tratta di un risultato di forte impatto economico, che consolida l’immagine dell’Italia come una destinazione capace di coniugare attrattività culturale e paesaggistica con la crescente qualità dell’offerta turistica. In un mercato globale che vede intensificarsi la competizione tra i grandi player del turismo internazionale, l’Italia si posiziona davanti alla Francia e alla Turchia nella graduatoria estiva delle mete più desiderate, e viene superata soltanto dalla Spagna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aeroporti italiani presi d’assalto da 19 milioni di stranieri in estate

