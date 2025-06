Adrano arrestato 18enne nel quartiere Monterosso | trovato con cocaina e marijuana

Un giovane di 18 anni di Adrano è stato arrestato nel quartiere Monterosso durante un'operazione di contrasto alla droga. La Polizia di Stato ha scoperto nel suo possesso cocaina e marijuana, sorprendendolo mentre effettuava uno scambio sospetto. Un intervento che mette in luce l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

Giovane sorpreso durante uno scambio sospetto nel quartiere Monterosso. Un ragazzo di 18 anni, residente ad Adrano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nell'ambito dei controlli per il contrasto alla microcriminalità. Il fermo dopo uno scambio sospetto in strada. Il giovane è stato notato dagli agenti in una via della zona alta della città, nel quartiere Monterosso, mentre era fermo in strada. In quel momento, da una stradina laterale è sbucato uno scooter, il cui conducente si è avvicinato al ragazzo.

