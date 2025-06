Addio Napoli tre indizi per la nuova destinazione | giocatore ai saluti

Addio Napoli: tre indizi per scoprire la prossima destinazione di un giocatore chiave. Mentre i tifosi si interrogano sul futuro del loro beniamino, il club partenopeo si concentra sul mercato con acquisti di spessore, tra cui Kevin De Bruyne. Ma oltre alle nuove mosse, ci sono segnali che lasciano intuire un possibile addio. Ecco cosa sappiamo finora...

Un giocatore del Napoli sembra essere sempre più vicino a dire addio. Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è anche il club più attivo in sede di calciomercato. Il team partenopeo ha infatti sia l’arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto, quello di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, di fatto, si è legato al Napoli per i prossimi due anni con opzione per una terza stagione. Tuttavia, oltre sul fronte acquisti, in casa partenopea bisogna ovviamente registrare anche una notizia per quanto riguarda un addio. Calciomercato Napoli, sempre più vicino l’addio di un giocatore: le ultime. Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la pista che porterebbe ad una cessione di Giovanni Simeone al Pisa è sempre viva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Addio Napoli, tre indizi per la nuova destinazione: giocatore ai saluti

In questa notizia si parla di: napoli - addio - giocatore - indizi

Addio Napoli, giocatore ai saluti: confermata anche la formula - In casa Napoli, l'attenzione si sposta ora sul futuro dei giocatori e sulle strategie di mercato. Dopo aver festeggiato lo scudetto con un trionfo memorabile allo Stadio Diego Armando Maradona, il club si prepara a mantenere alta la competitività .

Il matrimonio di Matteo Politano si è a tutti gli effetti trasformato in un'ulteriore festa scudetto Presenti tanti compagni di squadra e il d.s. Giovanni Manna, tutti scatenatissimi nei festeggiamenti #Politano #SSCNapoli #AG4IN #ForzaNapoliSempre #spazi Vai su Facebook

Conte resta a Napoli? Spunta un clamoroso indizio sui social | FOTO; 3 indizi che ci fanno temere che Garnacho al Napoli è proprio saltata; Sostituto di Kvaratskhelia, gli 'indizi' di Conte: O si fanno le cose come Dio comanda o restiamo così.

Spalletti, in conferenza indizi d'addio: "Napoli avrà futuro importante" - il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'ex tecnico di Roma, Inter e Zenit sembrerebbe lasciare qualche indizio circa un prossimo addio: "Se mi sento ... tuttosport.com scrive

Napoli, come può cambiare l'attacco: dall'offerta araba per Lukaku al rilancio per Bonny - L`attacco del Napoli è pronto a cambiare forma e a farlo in maniera drastica. Come scrive msn.com