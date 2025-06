Addio Juve ormai non c’è più da fare | è tutto deciso

L’aria in casa Juventus è carica di emozioni e cambiamenti: mentre i bianconeri affrontano il Wydad Athletic Club in un match importante, il calciomercato ha portato un addio che lascia il segno. Dopo aver assicurato il biglietto per la prossima Champions, la Vecchia Signora si trova a dover affrontare nuove sfide e rivoluzioni. Eppure, nonostante tutto, la passione juventina resta forte, pronta a scrivere nuovi capitoli di storia…

La Juve giocherà quest’oggi contro la squadra marocchina del Wydad Athletic Club, ma prima bisogna segnalare un addio in sede di calciomercato. Dopo aver conquistato nell’ultimo turno di campionato il pass per la prossima edizione della Champions League, di fatto, in casa Juventus ci sono stati diversi scossoni. Il primo è stato sicuramente il tentativo per far tornare Antonio Conte che, però, ha scelto di restare alla guida del Napoli campione d’Italia. (Ansa Foto) tvplay.it La ‘Vecchia Signora’ ha tentato anche Gian Piero Gasperini, ma anche quest’ultimo non ha scelto di guidare la squadra bianconera. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Juve, ormai non c’è più da fare: è tutto deciso

In questa notizia si parla di: addio - juve - ormai - fare

Calciomercato Juve, fine dei giochi per quell’obiettivo! L’imminente addio di Giuntoli cambia tutte le carte in tavola: bianconeri orientati a fare questo. Il punto - Il calciomercato della Juventus è in piena evoluzione e l'imminente addio di Giuntoli potrebbe stravolgere i piani bianconeri.

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

#Juventus #Napoli #NapoliNews #Victor Victor pronto a dire addio al Napoli: Liverpool e Juventus già in agguato! #Calciomercato #Napoli #Victor #Liverpool #Juventus Victor sembra ormai destinato a lasciare il Napoli in maniera definitiva, scatenando u Vai su Facebook

Perché Ghisolfi può diventare ds della Juventus subito dopo la rottura con la Roma; Giuntoli, e adesso? Le due piste estere dopo l'addio alla Juve; Danilo e l'addio senza ipocrisia alla Juve: perché merita un premio.

Addio Vlahovic e terremoto Inter: il sostituto firma col bonus - Addio Vlahovic e terremoto Inter: la Juventus sembrerebbe ormai decisa a fare l'affondo per l'attaccante. Si legge su asromalive.it

Juve, Nico Gonzalez ai saluti: finanzia il colpo dal Palmeiras - La Juve si prepara a cedere Nico Gonzalez ed in tal senso il suo addio può finanziare il colpo che arriva direttamente dal Palmeiras. Segnala calciomercato.it