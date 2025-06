Addio DEFINITIVO al Napoli 6 milioni nelle casse azzurre | di chi si tratta

L'aria è tesa in casa Napoli, dove le operazioni di mercato sono al centro dell’attenzione. Con 6 milioni pronti a entrare nelle casse azzurre e una strategia ben definita, il club lavora senza sosta per rafforzare la rosa e rispettare le aspettative di Conte. Ma attenzione anche alle partenze: Gianluca potrebbe essere il prossimo a lasciare, segnando un addio definitivo ai partenopei. La sessione di calciomercato si fa sempre più incandescente.

Ore roventi in casa Napoli, con il ds Manna che lavora sia sul mercato in entrata che in uscita, pronto a regalare a Conte una squadra coi fiocchi. Il mercato del Napoli entra nel vivo con diverse operazioni in uscita già definite e altre in via di chiusura. La dirigenza azzurra lavora con decisione su più fronti, con la speranza di regalarsi quanto prima un organico di alto livello. Occhio, però, anche alle situazione in uscita, con Gianluca Gaetano che saluta definitivamente la SSC Napoli, in quanto sono state raggiunte le condizioni per il riscatto del suo cartellino da parte del Cagliari. Gaetano al Cagliari: operazione da 6 milioni, contratto fino al 2029. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it