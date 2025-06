Addio alla maxi gru delle Gallerie degli Uffizi | dopo quasi 20 anni via la giraffa di metallo ad assistere allo smontaggio anche il ministro Giuli

Dopo quasi due decenni, l'imponente giraffa di metallo delle Gallerie degli Uffizi crolla nel passato, lasciando spazio a un nuovo montacarichi più discreto ed efficiente. Il ministro Giuli ha presenziato con entusiasmo all’ultimo atto dello smontaggio, simbolo di un rinnovamento che segna una svolta nella storia del complesso. La sfida ora è proseguire i lavori nel rispetto di arte e innovazione, con un occhio al risparmio.

È corso a Firenze perfino il Ministro della cultura Giuli per presenziare alla fase finale dello smontaggio della gru del piazzale degli Uffizi, dopo 19 anni di onorato servizio e di invasiva permanenza nello skyline fiorentino. Alla fine il costo per il montacarichi (pressoché invisibile rispetto alla precedente gru) che sostituirà la “giraffa” di metallo e servirà a proseguire il lavoro nel cantiere dei Nuovi Uffizi è sceso da 400mila a 180mila euro, pagati anche da aziende private fiorentine che hanno risposto all’appello della Direzione degli Uffizi, forse sperando di passare alla storia per un momento epocale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio alla maxi gru delle Gallerie degli Uffizi: dopo quasi 20 anni via la “giraffa” di metallo, ad assistere allo smontaggio anche il ministro Giuli

