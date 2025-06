Addio al volto noto di Affari Tuoi | dolore immenso per il programma

L’addio a Harley Zuriatti, volto noto di "Affari Tuoi", scuote la comunità di Palmanova. Mercoledì 25 giugno, la città si stringerà in un commosso abbraccio collettivo per onorare una donna il cui coraggio e altruismo hanno ispirato molti. La sua battaglia contro il tumore si è trasformata in un potente gesto d’amore e speranza, lasciando un’eredità indimenticabile. Conosciuta per il suo spirito generoso, Harley ci insegna che anche nelle avversità si può trovare la luce.

La comunità di Palmanova si riunisce per l’ultimo saluto a Harley Zuriatti – Mercoledì 25 giugno, la città sarà il teatro di un abbraccio collettivo per commemorare una donna che ha fatto della sua battaglia contro il tumore un atto d’amore verso gli altri. Conosciuta per la sua partecipazione ad “ Affari tuoi ”, Harley Zuriatti ha trasformato la sua esperienza di malattia in una missione di conforto e sostegno per i malati oncologici. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa dal marito, Andrea Fiorillo, attraverso un messaggio toccante sui social: “ Ora non soffre più, è libera dalla malattia ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio al volto noto di Affari Tuoi: dolore immenso per il programma

