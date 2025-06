Addio al dottor Pane il cordoglio del Ruggi | Ci uniamo al dolore dei familiari

Con profonda tristezza, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno si unisce al cordoglio per la scomparsa del dottor Gaetano Pane, stimato professionista e uomo di grande umanità. La perdita improvvisa nel parcheggio dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni lascia un vuoto nel cuore della comunità. Ci uniamo al dolore dei familiari e rendiamo omaggio alla sua memoria, che resterà viva nei nostri ricordi.

La Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Gaetano Pane, il medico deceduto improvvisamente nel parcheggio dell'ospedale "Santa Maria dell'Olmo" di Cava de' Tirreni.

