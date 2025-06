Addio a Yahya Elkhodary | il 16enne palestinese arrivato da Gaza per curarsi

Bologna si stringe nel dolore per la perdita di Yahya Elkhodary, il coraggioso sedicenne palestinese giunto da Gaza per ricevere cure al Policlinico Sant’Orsola. La sua storia, fatta di speranza e fragilità, si è conclusa tragicamente: una bandiera palestinese adagiata sopra la sua bara testimonia l’amore e il rispetto che la città gli ha riservato. La sua breve vita ci ricorda quanto sia prezioso ogni attimo.

Una bandiera palestinese adagiata sopra la terra che ricopre la bara. Così Bologna ha salutato Yahya Elkhodary, il ragazzo di 16 anni arrivato da Gaza circa un mese fa per ricevere cure oncologiche al Policlinico Sant'Orsola. Ma il tempo non è bastato: Yahya è morto nella notte tra mercoledì 19 e.

Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi” - Un ricordo di speranza e sofferenza si è acceso oggi sotto le torri di Bologna, dove circa 200 persone si sono riunite per rendere omaggio a Yahya ElKhodary, il giovane palestinese di Gaza che, nonostante un coraggio straordinario e un cuore pieno di sogni, ci ha lasciati troppo presto.

Con la mamma e le due sorelline era arrivato sotto le Due Torri un mese fa già in condizioni molto gravi (era malato da un anno) e nonostante le cure ricevute al Sant'Orsola e all'Hospice Seràgnoli no ...

Yahya Elkhodary, sedicenne palestinese, era arrivato a Bologna un mese fa da Gaza per ricevere le cure oncologiche che non aveva più potuto seguire