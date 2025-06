Addio a Rosella Settepassi, storica balneare.

Addio a Rosella Settepassi, un’icona della memoria storica di Viareggio. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca in cui la comunità si stringeva intorno ai valori di solidarietà e amicizia, incarnati dalla Misericordia del tempo che fu. Con i suoi 79 anni, Rosella ci lascia un esempio di dignità e coraggio nel fronteggiare le avversità. La sua presenza rimarrà indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

Viareggio, 22 giugno 2025 – Se n’è andata un’altra colonna della Misericordia del tempo che fu, quando l’arciconfraternita viareggina era una sorta di piccolo quartiere dove tutti si conoscevano e si aiutavano a vicenda. All’età di 79 anni (80 li avrebbe compiuti a dicembre), si è spenta, a causa di un tumore contro cui ha combattuto con grande dignità negli ultimi mesi, Rosella Settepassi che in quella via Cavallotti, proprio accanto alla Misericordia, c’era nata e cresciuta. Il padre Ettore era un noto orefice e collezionista di francobolli, la mamma era conosciuta da tutti come “La Pupa”. E lei Rosella non poteva far a meno di crescere all’interno del mondo della Misericordia dove ha coltivato tante amicizie, fra le quali quella con Mario Colzi con cui ha condiviso varie iniziative culturali che hanno animato la Viareggio degli anni Sessanta e Settanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it