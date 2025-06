Addio a Marco sulle note di Vasco Lo strazio di una città per il suo giovane volontario

Tra le note di Vasco e il dolore di una comunità attonita, Viareggio si è stretta nel cordoglio per Marco Riccomagno, giovane volontario scomparso in un tragico incidente. La chiesa della Resurrezione al Varignano si è riempita di lacrime e ricordi, testimoniando l’amore e la stima di tanti che hanno voluto rendergli omaggio. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile, ma anche un esempio di altruismo e solidarietà che resterà vivo nel cuore di tutti.

Viareggio, 22 giugno 2025 – Lacrime e incredulità di fronte a una tragedia che ha sconvolto un’intera città. La chiesa della Resurrezione al Varignano, a Viareggio, strapiena per l’ultimo saluto a Marco Riccomagno, il 32enne morto venerdì mattina a causa dell'incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale a Capezzano Pianore. I funerali sono stati officiati oggi, 22 giugno, da don Luca Andolfi. Tantissime le persone presenti commosse, in tanti indossavano una maglia nera con la sua foto e la scritta 'Ciao Marco'. Una giovane vita spezzata: Marco a settembre sarebbe diventato papà di Mattia che la moglie Martina porta in grembo. 🔗 Leggi su Lanazione.it